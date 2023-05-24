«Нет пятой колонны»: Белорусская оппозиция не поддержит идею Польши устроить госпереворот

Призывы Польши устроить переворот в Белоруссии не встретят поддержки среди тех, кто хотел бы перемен, сказал НСН Александр Алесин.

Белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил в беседе с НСН, что польская идея о госперевороте в Белоруссии не найдет поддержки даже у оппозиционно настроенных жителей республики.

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Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший замминистра обороны Польши Скшипчак. По его словам, в «восстании» могут принять участие белорусы, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине. Алесин заявил, что данное заявление рассчитано на внешнего потребителя.

«Это рассчитано на внешнего потребителя. В Белоруссии подобные призывы не встретят никакой поддержки, даже среди тех, кто хотел бы каких-то изменений. Польша в 2020 году рассчитывала, что при помощи пятой колонны удастся отделить Брестскую и Гродненскую области. Сейчас поляки снова эти планы вынашивают. К их сожалению, экстремистская оппозиция посажена, кто-то за границей. Что касается вооруженного белорусского формирования на Украине, то это так называемый «Полк Калиновского», но в нем где-то до 500 человек. Их реальной силой считать нельзя. Хотя одно время говорили, этот полк вторгнется в Белоруссию, захватит какой-нибудь районный центр, конкретно Лунинец, и в эту «пробоину» хлынут наемники, представители демократической общественности», - сказал Алесин.
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Собеседник НСН отметил, что в силовых структурах Белоруссии нет оппозиционеров, которые могли бы поддержать переворот в стране.

«В силовых структурах пятой колонны нет – МВД, КГБ, Вооруженные силы в 2020 году продемонстрировали свою верность действующей власти и лично президенту. За эти годы тенденция только усилилась. Власть защищает политическое пространство от тех, кто проявил себя в 2020 году. Наращиваются силы внутренних дел. В каждой области создано специальное подразделение, которое будут попыткам вторжения давать вооруженный отпор. К примеру, в Минской области, спецназ «Рысь». Важный еще элемент – в Белоруссии находится региональная группировка войск из России, в том числе, чтобы не допустить подобных сценариев», - резюмировал Алесин.

Ранее Алесин говорил в интервью НСН, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.

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ФОТО: РИА Новости
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