«Нет пятой колонны»: Белорусская оппозиция не поддержит идею Польши устроить госпереворот

Собеседник НСН отметил, что в силовых структурах Белоруссии нет оппозиционеров, которые могли бы поддержать переворот в стране.

«В силовых структурах пятой колонны нет – МВД, КГБ, Вооруженные силы в 2020 году продемонстрировали свою верность действующей власти и лично президенту. За эти годы тенденция только усилилась. Власть защищает политическое пространство от тех, кто проявил себя в 2020 году. Наращиваются силы внутренних дел. В каждой области создано специальное подразделение, которое будут попыткам вторжения давать вооруженный отпор. К примеру, в Минской области, спецназ «Рысь». Важный еще элемент – в Белоруссии находится региональная группировка войск из России, в том числе, чтобы не допустить подобных сценариев», - резюмировал Алесин.

Ранее Алесин говорил в интервью НСН, что у Польши сейчас, как им кажется, удобная ситуация для того, чтобы отрезать от Украины западную часть страны.

