Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

По его словам, позиции сторон звучат уже реалистичнее. «Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, он надеется на решения в пользу Украины.

Напомним, представитель украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что существует возможность компромисса с российской стороной. По словам Подоляка, разговоры продолжаться 16 марта.

