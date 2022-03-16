Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram сообщил, что переговоры Киева и Москвы должны продолжаться.

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По его словам, позиции сторон звучат уже реалистичнее. «Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, он надеется на решения в пользу Украины.

Напомним, представитель украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что существует возможность компромисса с российской стороной. По словам Подоляка, разговоры продолжаться 16 марта.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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