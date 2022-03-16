Зеленский оценил позиции делегаций Украины и РФ на переговорах

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — подчеркнул глава государства.

При этом Зеленский выразил надежду на принятие решений в пользу Украины, пишет Ura.ru.

Ранее состоялись четыре раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обсуждения продолжатся 16 марта. Украинский политик подчеркивал, что в позициях сторон есть «фундаментальные противоречия», однако «есть и возможность компромисса», отмечает телеканал «360».

