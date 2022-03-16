Зеленский оценил позиции делегаций Украины и РФ на переговорах
Позиции делегаций России и Украины в ходе переговоров на фоне специальной операции РФ становятся более реалистичными. Об этом заявил в своем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», — подчеркнул глава государства.
При этом Зеленский выразил надежду на принятие решений в пользу Украины, пишет Ura.ru.
Ранее состоялись четыре раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обсуждения продолжатся 16 марта. Украинский политик подчеркивал, что в позициях сторон есть «фундаментальные противоречия», однако «есть и возможность компромисса», отмечает телеканал «360».
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