Российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ

Перед заключительным 30-м туром «Локомотив», набравший 53 очка, занимает третью сторочку в турнирной таблице. Его главным соперником в борьбе за бронзу является столичный «Спартак», у которого 51 очко.

В последнем туре «Локомотив» встретится с ЦСКА, тогда как «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». По мнению Билялетдинова, у «железнодорожников» больше шансов обыграть армейцев, чем у «красно-белых» одолеть махачкалинцев.

«Если отталкиваться от последнего матча, то махачкалинское «Динамо» сильнее ЦСКА... ЦСКА сейчас не тот, что был осенью... «Динамо» отступать некуда, они борятся за место в РПЛ», — пояснил специалист.

Ранее известный футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил «Радиоточке НСН», что питерскому «Зениту» для победы в чемпионате необходимо не проиграть «Ростову» в заключительном туре.

