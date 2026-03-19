Подсудное дело: Как ЕС хочет «нагадить» Орбану
Евросоюз ничего не добьется иском против Венгрии, но главная цель — поменять власть в стране, заявил НСН Валерий Ванин.
Европа хочет создать панику у венгерского населения, чтобы действующий премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы, а в суде Брюссель ждет только поражение, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.
Лидеры стран ЕС продумывают «неизбежную правовую расплату» для Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана за его отказ снять вето с выделения кредита в €90 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ванин указал, что именно может стать ударом для венгерского лидера.
«Ни в какие суды ЕС не пойдет. Это гарантированное поражение, поскольку у Венгрии есть суверенное право принимать решения, голосовать за или против. Нет никакого регламента, что в случае несовпадения мнения одной страны с позициями других, наступают какие-то санкции. Это анекдотичная постановка вопроса, что понимают и в Брюсселе. Основная угроза – это помешать Орбану переизбраться на выборах через месяц. Создать информационный фон, повысить напряженность населения, культивировать опасения граждан Венгрии, что в случае переизбрания их материальное положение ухудшится, например, из-за уменьшения выплат со стороны Европейского Союза. Главная цель — информационно-психологическая атака, а никаких правовых последствий здесь нет и быть не может», — отметил он.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в эфире НСН назвал ЕС рабом Украины.
- Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир
- Родителей встревожил курс «Моя семья» для младших классов
- Завалили запросами: В России объяснили работу заблокированных РКН сервисов
- Россияне стали чаще покупать цветы
- Финляндию в девятый раз подряд признали самой счастливой страной
- Ловушка для Трампа и «ястребов»: Как конфликт в Иране расколол конгресс США
- Политолог Копатько назвал имитационными возможные выборы на Украине
- Подсудное дело: Как ЕС хочет «нагадить» Орбану
- Роскомнадзор опроверг сообщения, что не справляется с объемами блокировок
- Палка о двух концах: Как ситуация с Ираном скажется на дальнейшем курсе рубля