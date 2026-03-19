Европа хочет создать панику у венгерского населения, чтобы действующий премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл парламентские выборы, а в суде Брюссель ждет только поражение, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.

Лидеры стран ЕС продумывают «неизбежную правовую расплату» для Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана за его отказ снять вето с выделения кредита в €90 миллиардов евро для Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ванин указал, что именно может стать ударом для венгерского лидера.