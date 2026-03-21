Трамп собрался наладить сотрудничество с Венгрией
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении наладить тесное сотрудничество с Венгрией в сфере энергетики. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе проходящей в Будапеште международной Конференции консервативных политических действий.
«Мы собираемся крайне усердно совместно работать над сферой энергетики», — подчеркнул Трамп.
Глава государства также обратился к Венгрии с призывом продолжать «упорно работать над сферой миграции». По мнению президента США, Будапешт и Вашингтон демонстрируют путь к «обновленному Западу», ведущему за собой мир ради будущих поколений, улучшающему условия для своих детей и защищающему своих граждан.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что, с одной стороны, Трамп заинтересован в поддержке на предстоящих выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно заявлявшего, что не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа; с другой стороны, в интересах Америки отказ Венгрии от российских энергоносителей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника за семь часов
- «Превышение полномочий»? В МВД опровергли заявление Лерчек о запрете посещения врачей
- От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»
- Трехтомная «Энциклопедия Большого театра России» выйдет летом 2026 года
- Трамп собрался наладить сотрудничество с Венгрией
- СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области
- Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя
- СМИ: Бензовоз взорвался на трассе Ростов-Таганрог
- Учебники по языкам республик появятся в России
- СМИ: В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители