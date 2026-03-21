Трамп собрался наладить сотрудничество с Венгрией

Глава государства также обратился к Венгрии с призывом продолжать «упорно работать над сферой миграции». По мнению президента США, Будапешт и Вашингтон демонстрируют путь к «обновленному Западу», ведущему за собой мир ради будущих поколений, улучшающему условия для своих детей и защищающему своих граждан.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что, с одной стороны, Трамп заинтересован в поддержке на предстоящих выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно заявлявшего, что не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа; с другой стороны, в интересах Америки отказ Венгрии от российских энергоносителей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

