ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ после ее выхода из Совета Европы
Европейский суд по правам человека объявил о приостановке рассмотрения всех жалоб против Российской Федерации. Такое сообщение распространила пресс-служба страсбургского суда. Решение принято на основе постановления Комитета министров Совета Европы об исключении РФ из организации с 16 марта из-за ситуации на Украине.
Во вторник, 15 марта министерство иностранных дел РФ официально уведомило специальной нотой о выходе Москвы из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В послании уточнялось, что российская сторона будет выполнять решения ЕСПЧ в случае их соответствия Конституции РФ.
Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Российская Федерация не может быть членом Совета.
Сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что от выхода из Совета Европы Россия ничего не потеряет.
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