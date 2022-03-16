ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ после ее выхода из Совета Европы

Во вторник, 15 марта министерство иностранных дел РФ официально уведомило специальной нотой о выходе Москвы из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. В послании уточнялось, что российская сторона будет выполнять решения ЕСПЧ в случае их соответствия Конституции РФ.

Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров на то, что Российская Федерация не может быть членом Совета.

Сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что от выхода из Совета Европы Россия ничего не потеряет.

