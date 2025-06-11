Антимигрантские рейды в Киргизии призвали не связывать с релокантами из РФ
Операция силовиков по выявлению незаконных мигрантов в Киргизии была проведена с целью не допустить в республике дестабилизации обстановки, заявил в разговоре с НСН независимый политолог Марс Сариев.
Спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки, пояснил в беседе с НСН независимый политолог Марс Сариев.
Сотрудники киргизских спецслужб начали спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В 2022 году в Киргизию въехали 446 574 гражданина России, но на регистрационный учет встал только 92 тысячи человек, сообщало Министерство цифрового развития республики. В настоящее время новых данных нет.
Сариев отметил, что в Киргизии сейчас проживает очень много релокантов из России, которые в республике чувствуют себя вполне комфортно.
«В Киргизии очень много релокантов из России. Они себя чувствуют в республике комфортно. Многие из них, видимо, не встали на учет, как сообщает киргизская спецслужба. Проведение такой спецоперации связано со сложной политической обстановкой внутри Киргизии и не направлено против россиян. Хотя, когда произошли события в Оше, там были задействованы граждане России, но данный факт постарались затем замять. В республике недавно пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Выпустили ролик, где индийцы якобы избивают местных граждан. На самом деле это были египтяне, но толпа не различает где индиец, а где египтянин. В результате стали нападать на пакистанских и индийских граждан и их избивать. Последовала реакция со стороны правительств Пакистана и Индии. Эта провокация, как я думаю, только пробный шар. Последуют и другие. В этой связи спецслужбы Киргизии занялись выявлением нелегальных мигрантов и их выдворением с территории республики», - пояснил эксперт.
Он также отметил, что в республику завозят сейчас очень много рабочих из Бангладеш, Пакистана, Индии по серым схемам.
«Сейчас очень много приезжает на работу, как правило, в швейные цеха граждан Бангладеш, Пакистана, Индии по каким-то серым схемам, где присутствует коррупционная составляющая. Против подобных нарушений и ведется работа, она не фокусируется исключительно на россиянах. Вопрос в том, что у нас безалаберно ведется учет мигрантов, нередки случаи коррупции. Главная беда Киргизии - во властных структурах страны. Россия - наш стратегический партнер, поэтому россияне не могут являться главной проблемой в республике, но любых незаконных мигрантов можно использовать для дестабилизации обстановки», - добавил Сариев.
Ранее российский посол Сергей Вакунов встретился с киргизскими властями после задержания россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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