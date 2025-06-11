Спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки, пояснил в беседе с НСН независимый политолог Марс Сариев.

Сотрудники киргизских спецслужб начали спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). В 2022 году в Киргизию въехали 446 574 гражданина России, но на регистрационный учет встал только 92 тысячи человек, сообщало Министерство цифрового развития республики. В настоящее время новых данных нет.