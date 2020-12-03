Еще три страны объяснили бойкот встречи по минским соглашениям в ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что устроившие бойкот страны «явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками», передает РИА ФАН.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН рассказал, что Совбез ООН фактически признал существование Луганской и Донецкой Народных республик, пригласив их в качестве сторон переговоров.

