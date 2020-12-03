Еще три страны объяснили бойкот встречи по минским соглашениям в ООН
Постпредства США, Великобритании и Эстонии объяснили бойкот неформальной встречи СБ ООН по минским договоренностям, инициатором которой выступила Россия.
В совместном заявлении стран говорится, что встреча была «явной попыткой» исказить ситуацию, касающуюся конфликта на востоке Украины. Отмечается, что страны считают Россию инициатором конфликта, передает РЕН ТВ.
Неформальная встреча СБ ООН по минским договоренностям с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР прошла накануне. Ее также бойкотировали Франция, Германия и Украина.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что устроившие бойкот страны «явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками», передает РИА ФАН.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН рассказал, что Совбез ООН фактически признал существование Луганской и Донецкой Народных республик, пригласив их в качестве сторон переговоров.
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