«Признание де-факто». В России объяснили, что значит встреча СБ ООН с ДНР и ЛНР

«Международное сообщество де-юре их не признает, не будем строить иллюзий, но международное сообщество признало то, что давно надо признать Украине – что они существуют де-факто и с ними надо решать проблему урегулирования ситуации», - сказал Жарихин.

Он отметил, что Украина фактически саботирует исполнение Минских соглашений, хотя по этим соглашениям они являются стороной переговоров, а потому ситуация в Донбассе не разрешается.

Ранее в среду экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какой логики придерживается Киев по отношению к мятежным республикам.

Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.

