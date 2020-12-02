«Признание де-факто». В России объяснили, что значит встреча СБ ООН с ДНР и ЛНР
Замдиректора Института стран СНГ в эфире НСН назвал встречу в ООН с представителями Донбасса фактическим признанием республик международным сообществом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина решила бойкотировать попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса.
По словам министра, заседание Совета безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, посвящённое исполнению минских соглашений, также проигнорируют страны-участницы ОБСЕ: США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН рассказал, что Совбез ООН фактически признал существование Луганской и Донецкой Народных республик, пригласив их в качестве сторон переговоров.
«Международное сообщество де-юре их не признает, не будем строить иллюзий, но международное сообщество признало то, что давно надо признать Украине – что они существуют де-факто и с ними надо решать проблему урегулирования ситуации», - сказал Жарихин.
Он отметил, что Украина фактически саботирует исполнение Минских соглашений, хотя по этим соглашениям они являются стороной переговоров, а потому ситуация в Донбассе не разрешается.
Ранее в среду экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какой логики придерживается Киев по отношению к мятежным республикам.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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