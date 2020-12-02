«Полная шизофрения». На Украине оценили бойкот встречи СБ ООН с ДНР и ЛНР
Экс-депутат Верховной рады в эфире НСН рассказал, какой логики придерживается Киев по отношению к мятежным республикам.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина решила бойкотировать попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса. По словам министра, заседание Совета безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, посвящённое исполнению минских соглашений, также проигнорируют страны-участницы ОБСЕ: США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал этот шаг «полной шизофренией».
«Это полная шизофрения. Смотрите, Украина является участником подписанных Минских соглашений. Там же не с улицы прибежал Захарченко (экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко - прим. НСН) покойный. Он являлся главой ДНР, они подписывали соглашение, они уже участники. Второй вопрос, вы обмениваетесь пленными или незаконно удерживаемыми людьми. Если это Украина – с кем она обменивается? Она обменивается с ЛНР-ДНР. Так вы признаетесь субъектность этих образований? Если вы обмен проводите, значит, вы признаете субъектность. Если вы меняете граждан Украины на граждан Украины, то это внутренний конфликт. Но тут есть вторая шиза – Украина не хочет общаться с ЛНР-ДНР напрямую, а только через Россию», - сказал Олейник.
Он привел пример из семейной жизни, согласно которому соседи могут создать условия для примирения супругов, но решение о продолжении совместной жизни или разводе они должны принять сами.
Олейник раскритиковал непоследовательность властей Украины, которые сначала подписали Минские соглашения, а теперь отказываются признавать эти республики на Юго-Востоке страны. При этом украинские власти отрицают по факту принцип правопреемственности, когда говорят, что подписанные бывшим президентом страны Петром Порошенко соглашения не имеют значения.
«Тут уже ООН понимает, что их надо усадить за стол переговоров и дать им прийти к согласию. Если будет согласие – пусть переписывают эти Минские соглашения вдоль и поперек, а если нет – так о чем говорить?» - подчеркнул бывший депутат Рады.
По его словам, сторонами конфликта являются Украина и та часть граждан, которая не согласилась с государственным переворотом.
«Это не выход из государства, а реакция на госпереворот», - подчеркнул он, отметив, что ЛНР и ДНР защищают то, что считают Украиной. «ЛНР и ДНР – это Украина, а на самой Украине находится у власти банда, совершившая госпереворот, которая управляется американцами», – подчеркнул он.
Олейник ранее в эфире НСН заявил, что у власти на Украине оказались дилетанты.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве. Впоследствии сторонами конфликта были заключены Минские соглашения, которые не выполнены в полной мере до сих пор, а сам конфликт находится в стадии временной заморозки.
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