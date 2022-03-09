ЕС ввёл санкции против членов Совета Федерации РФ

Уточняется, что рестрикции введены в отношении «олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики России».

Также под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Всем, кто попал в новый чёрный список, запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.

Ранее власти Венгрии заявили, что не будут присоединяться к санкциям, которые несут ущерб венгерским гражданам, и не станут принимать меры против энергетического сектора России.

