ЕС ввёл санкции против членов Совета Федерации РФ
Евросоюз принял решение ввести новые санкции против граждан России, в список попали 14 крупных российских бизнесменов и члены их семей, сообщается в заявлении Еврокомиссии.
Уточняется, что рестрикции введены в отношении «олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики России».
Также под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Всем, кто попал в новый чёрный список, запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.
Ранее власти Венгрии заявили, что не будут присоединяться к санкциям, которые несут ущерб венгерским гражданам, и не станут принимать меры против энергетического сектора России.
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