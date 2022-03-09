ЕС ввёл санкции против членов Совета Федерации РФ

Евросоюз принял решение ввести новые санкции против граждан России, в список попали 14 крупных российских бизнесменов и члены их семей, сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции

Уточняется, что рестрикции введены в отношении «олигархов и крупных бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики России».

Также под ограничения попали 146 членов Совета Федерации РФ, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Всем, кто попал в новый чёрный список, запрещаются поездки в страны ЕС, а также замораживаются все активы на территории Евросоюза.

Ранее власти Венгрии заявили, что не будут присоединяться к санкциям, которые несут ущерб венгерским гражданам, и не станут принимать меры против энергетического сектора России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиСовет Федерации РФСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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