ЕС ввел санкции против детского омбудсмена РФ

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова попала под санкции Европейского союза, сказано в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

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Отмечается, что Львова-Белова, в том числе, «инициировала упрощение процедуры предоставления гражданства детям-сиротам на Украине».

Как считают европейские чиновники, «действия Марии Алексеевны Львовой-Беловой нарушают права украинских детей и посягают на украинское законодательство и административный порядок».

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередные ограничительные меры Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Россию перспектив не имеют. По ее словам, в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДетский Омбудсмен
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