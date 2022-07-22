ЕС ввел санкции против детского омбудсмена РФ

Отмечается, что Львова-Белова, в том числе, «инициировала упрощение процедуры предоставления гражданства детям-сиротам на Украине».

Как считают европейские чиновники, «действия Марии Алексеевны Львовой-Беловой нарушают права украинских детей и посягают на украинское законодательство и административный порядок».

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередные ограничительные меры Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Россию перспектив не имеют. По ее словам, в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

