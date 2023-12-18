ЕС включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов

Конфискация финансовых активов допускается в отношении физических или юридических лиц, говорится в официальном журнале.

ЕС 18 декабря представил 12-й пакет антироссийских санкций. С 1 января сообщество вводит ограничения на поставки непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит на конфискацию активов за рубежом. По его словам, такое решение повлечет серьезные судебные и юридические издержки, передает «Радиоточка НСН».

