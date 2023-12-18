ЕС включил в санкционный режим возможность конфискации финансовых активов
Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России впервые утвердил возможность конфискации финансовых активов. Об этом сообщил Совет ЕС.
Конфискация финансовых активов допускается в отношении физических или юридических лиц, говорится в официальном журнале.
ЕС 18 декабря представил 12-й пакет антироссийских санкций. С 1 января сообщество вводит ограничения на поставки непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит на конфискацию активов за рубежом. По его словам, такое решение повлечет серьезные судебные и юридические издержки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru