Евросоюз ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть

В частности, компании теперь обязаны о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка.

Отмечается, что данное решение принято с целью отслеживать возможное использование кораблей «для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка», который был установлен странами «Большой семёрки» (G7).

Также новые меры призваны улучшить обмен информацией по выявлению «судов и организаций», которые пытаются обойти санкции путём «перегрузки с судна на судно».

Ранее США объявили о введении санкций против двух компаний, которые подозреваются Вашингтоном в помощи России обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

