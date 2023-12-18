Евросоюз ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
Евросоюз в рамках нового пакета санкции против России ужесточил требования по соблюдения потолка цен на российскую нефть.
В частности, компании теперь обязаны о продаже танкеров, которые могут использоваться для перевозки нефти из РФ по цене выше потолка.
Отмечается, что данное решение принято с целью отслеживать возможное использование кораблей «для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка», который был установлен странами «Большой семёрки» (G7).
Также новые меры призваны улучшить обмен информацией по выявлению «судов и организаций», которые пытаются обойти санкции путём «перегрузки с судна на судно».
Ранее США объявили о введении санкций против двух компаний, которые подозреваются Вашингтоном в помощи России обходить потолок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru