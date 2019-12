Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Строительство моста, связавшего полуостров с материковой частью страны, показало способность России реализовывать инфраструктурные проекты мирового уровня, - заявил глава государства. По его словам, за ближайший год планируется перевезти по новому мосту около 13 млн тонн грузов, а также 14 млн пассажиров. Владимир Путин проехал по Крымскому мосту с участниками строительства, а также его сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, владелец компании «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, главы Крыма и Севастополя.

В тот же день из Петербурга в Севастополь отправился скорый поезд «Таврия». Сегодня первый поезд в Симферополь отправится из Москвы. Билетов на поезда сообщением с Крымом уже продано более 57 000 с горизонтом продаж до 60 дней.

Событие такого масштаба не могло произойти без желчных комментариев. Нарушением суверенитета Украины назвали завершение строительства железнодорожного участка Крымского моста и открытие пассажирского сообщения с полуостровом без согласия Киева в Евросоюзе. В заявлении Европейской внешнеполитической службы говорится, что открытие железнодорожного сообщения – «это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией».

Еще более анекдотичным оказалось заявление так называемого постоянного представительства президента Украины в Крыму. В нем говорится, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом является противоправным, а прибытие на полуостров Владимира Путина - «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права». Любой въезд на территорию «временно оккупированного» Крыма должен быть согласован с украинской стороной и происходить через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе, - утверждают авторы заявления. Видимо, искренне веря в то, что Президент Российской Федерации, министр транспорта и другие официальные лица послушно выстроятся в очередь на контрольном пункте, нервно вертя в руках паспорта.

На фоне этих анекдотов из Европы и с Украины не просто корректными, но даже уважительными выглядят комментарии двух наиболее авторитетных американских изданий, The New York Times и The Washington Post. Они расценивают Крымский мост как наглядную демонстрацию возросших возможностей России, ее способности противостоять западным санкциям и решать критически важные задачи собственными силами. То есть практически цитируют речь российского президента на открытии моста.