Путин назвал Крымский мост «красавцем»
Президент России Владимир Путин остался доволен железнодорожной частью Крымского моста. В понедельник, 23 декабря, глава государства проехал по нему в кабине машиниста.
По наблюдениям Путина, поезд шел по Крымскому мосту значительно мягче, чем это было на автомобильном переходе.
«Красавец, а не мост», - цитирует президента агентство «Интерфакс».
Открытие моста – важное событие, но есть и более важное обстоятельство сказал Путин. Это то, что Россия показала способность делать инфраструктурные проекты такого уровня, передает «Свободная пресса». Глава государства отметил, что Крымский мост стал не только самым большим в России, но и самым длинным по протяженности в Европе.
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