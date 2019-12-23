Путин назвал Крымский мост «красавцем»

Президент России Владимир Путин остался доволен железнодорожной частью Крымского моста. В понедельник, 23 декабря, глава государства проехал по нему в кабине машиниста.

По наблюдениям Путина, поезд шел по Крымскому мосту значительно мягче, чем это было на автомобильном переходе.

«Красавец, а не мост», - цитирует президента агентство «Интерфакс».

Открытие моста – важное событие, но есть и более важное обстоятельство сказал Путин. Это то, что Россия показала способность делать инфраструктурные проекты такого уровня, пер﻿едает «Свободная пресса». Глава государства отметил, что Крымский мост стал не только самым большим в России, но и самым длинным по протяженности в Европе.

