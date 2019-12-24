В Крыму ответили Евросоюзу на претензии по Крымскому мосту

«Такие заявления делаются по инерции. Принимаются одни и те же решения, только с небольшими вариациями по поводу Крыма и моста. Очень правильную оценку происходящего дал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Евросоюзе уже все всё давно поняли с Крымом.Поняли справедливость вхождения в состав России. Поняли, но по инерции один и тот же штамп из документа в документ переносят», - считает парламентарий.