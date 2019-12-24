В Крыму ответили Евросоюзу на претензии по Крымскому мосту
Член Совета Федерации РФ от Крыма в беседе с НСН нашел параллели между допинговым скандалом и недовольством Запада из-за запуска ж/д движения по Крымскому мосту.
Открытие железнодорожной части Крымского моста является «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России. Такое мнение высказала внешнеполитическая служба Евросоюза.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН обвинил страны Запада, что они «штампуют» подобные обвинения десятками, при этом понимая, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.
«Такие заявления делаются по инерции. Принимаются одни и те же решения, только с небольшими вариациями по поводу Крыма и моста. Очень правильную оценку происходящего дал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Евросоюзе уже все всё давно поняли с Крымом.Поняли справедливость вхождения в состав России. Поняли, но по инерции один и тот же штамп из документа в документ переносят», - считает парламентарий.
«Главный аргумент таких заявлений – это всестороннее сдерживание России, желание её ослабить»
По мнению Цекова, аналогичная ситуация складывается в спорте, когда WADA обвиняет Россию в нарушении антидопинговых правил, не предоставляя каких-либо весомых оснований.
«Всё это - звенья одной цепи», - уверен парламентарий.
Напомним, железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря. Глава государства лично проехал из Керчи в Тамань.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Колокольцев наказал сотрудников МВД Татарстана за учения с детьми
- Фанаты «Ахмата» обидели Рамзана Кадырова
- Матвиенко подержала отмену НДФЛ для нищих
- Названа возможная причина крушения Су-57 в Читинской области
- Стало известно, на что «Нафтогаз» потратит 3 млрд долларов от «Газпрома»