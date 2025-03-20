Евросоюз отказался размораживать российские активы

В документе отмечается, что активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока Москва не компенсирует нанесённый ей ущерб.

«Евросоюз готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», - подчёркивается в заявлении, который подписали только 26 из 27 государств сообщества.

Ранее французские депутаты поддержали резолюцию об увеличении помощи Украине, в рамках которой предполагается изъятие замороженных активов РФ, сообщает RT.

