Евросоюз отказался размораживать российские активы

Евросоюз продолжит удерживать замороженные российские активы. Об этом говорится в итоговом документе саммита объединения.

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В документе отмечается, что активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока Москва не компенсирует нанесённый ей ущерб.

«Евросоюз готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», - подчёркивается в заявлении, который подписали только 26 из 27 государств сообщества.

Ранее французские депутаты поддержали резолюцию об увеличении помощи Украине, в рамках которой предполагается изъятие замороженных активов РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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