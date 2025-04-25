Reuters: ЕС предложил восстановить Украину за счет российских активов
Евросоюз предложил США восстановить Украину за счет замороженных российских активов в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters.
Журналистам стало известно, что европейские и украинские политики направили свои предложения по мирному урегулированию спецпосланнику президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу. Они потребовали, чтобы Россия возместила нанесенный Украине ущерб, а также не ограничивала украинскую армию ни в численности, ни в количестве военной техники.
В проекте документа также говорится, что никакие санкции не должны сниматься до тех пор, пока не будет видно устойчивой тенденции к миру. Сами ограничения предложили убирать постепенно, в отличие от предложения Трампа снять их немедленно после заключения сделки, уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым останется российским, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru