Трамп заявил, что Крым останется в составе РФ

Крым останется в составе России. Об этом в интервью журналу Time заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине полуостров останется российским.

«Крым останется с Россией», - сказал глава Белого дома.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придётся пойти на уступки в переговорах с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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