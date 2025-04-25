Трамп заявил, что Крым останется в составе РФ
25 апреля 202513:42
Крым останется в составе России. Об этом в интервью журналу Time заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине полуостров останется российским.
«Крым останется с Россией», - сказал глава Белого дома.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придётся пойти на уступки в переговорах с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru