ЕС пообещал ввести новые санкции за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз собирается ввести новые антироссийские санкции, если Минск согласится разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
По его мнению подобные действия являются безответственной эскалацией и представляют угрозу европейской безопасности.
«Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — подчеркнул европейский политик.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уменьшил риск начала ядерной войны. Он напомнил, что план Китая по урегулированию украинского кризиса запрещает применение ядерного оружия.
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