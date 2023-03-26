ЕС пообещал ввести новые санкции за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Евросоюз собирается ввести новые антироссийские санкции, если Минск согласится разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

«Элегантный ответ». Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии

По его мнению подобные действия являются безответственной эскалацией и представляют угрозу европейской безопасности.

«Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — подчеркнул европейский политик.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уменьшил риск начала ядерной войны. Он напомнил, что план Китая по урегулированию украинского кризиса запрещает применение ядерного оружия.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:БелоруссияРоссияЯдерное ОружиеСанкции ЕСЕвросоюз

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