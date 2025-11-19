Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за три часа нейтрализовали 11 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом

«С 6.00 до 9.00 мск... перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Отмечается, что восемь дронов сбили в Рязанской области, три – в Тамбовской.

Ночью 19 ноября российские военные ликвидировали 65 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
