Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
19 ноября 202510:37
Дежурные средства ПВО за три часа нейтрализовали 11 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны.
«С 6.00 до 9.00 мск... перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Отмечается, что восемь дронов сбили в Рязанской области, три – в Тамбовской.
Ночью 19 ноября российские военные ликвидировали 65 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
- Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
- В Пензе загорелся торговый центр
- «Проблем прибавится»: К чему приведут новые правила экспорта китайских машин
- Соцфонд: Пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение
- На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом
- В Нью-Йорке продали картину Климта за $236 млн
- СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
- США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов
- Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru