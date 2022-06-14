ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT

Помимо этого, под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции.

В банках говорят, что отключение не будет существенно влиять на их работу.

Ограничения начнут действовать 14 июня.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что от международной системы обмена SWIFT следует отключить все российские банки.

