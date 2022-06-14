ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT
В рамках очередного пакета санкций Европейского союза против Москвы было принято решение отключить от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, сообщают «Известия».
Помимо этого, под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции.
В банках говорят, что отключение не будет существенно влиять на их работу.
Ограничения начнут действовать 14 июня.
Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что от международной системы обмена SWIFT следует отключить все российские банки.
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