ЕС отключит ряд российских банков от SWIFT

В рамках очередного пакета санкций Европейского союза против Москвы было принято решение отключить от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, сообщают «Известия».

Постпреды ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT

Помимо этого, под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции.

В банках говорят, что отключение не будет существенно влиять на их работу.

Ограничения начнут действовать 14 июня.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что от международной системы обмена SWIFT следует отключить все российские банки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БанкиЕвросоюзСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры