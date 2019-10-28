ЕС одобрил отсрочку Brexit по запросу Джонсона
Европейский Союз одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Как сообщил в соцсетях председатель Евросовета Дональд Туск, решение согласовали все 27 стран — членов Евросоюза. Просьбу о такой отсрочке направил Брюсселю глава британского правительства Борис Джонсон.
Как отмечает RT, Туск положительно воспринял это послание и заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС поддержать запрос Лондона на перенос Brexit.
Ранее стало известно, что Борис Джонсон готов потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому варианту Brexit без сделки с ЕС.
Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН пояснила, чего британский премьер хочет добиться таким подходом.
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