ЕС одобрил отсрочку Brexit по запросу Джонсона

Как отмечает RT, Туск положительно воспринял это послание и заявил, что будет рекомендовать лидерам стран ЕС поддержать запрос Лондона на перенос Brexit.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон готов потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на рекламную кампанию в рамках подготовки к жесткому варианту Brexit без сделки с ЕС.

Заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН пояснила, чего британский премьер хочет добиться таким подходом.

