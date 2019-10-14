РАН: Королева никак не может повлиять на Brexit
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН в эфире НСН призвала верно понимать «тронную речь королей».
Королева Великобритании Елизавета II 14 октября заявила, что правительство все так же намерено осуществить Brexit 31 октября. При этом она уточнила, что будет выработана новая схема партнерства Британии с Евросоюзом на основе взаимного сотрудничества и свободной торговли.
В частности в ближайшее время министры уже введут иные режимы для сельского хозяйства, рыболовной отрасли, что откроет новые возможности для Британии после выхода из ЕС, пишут РИА «Новости».
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН отметила, что королева не может высказываться ни в поддержку правительству, ни делать подобных заявлений отдельно от него.
«Следует верно понимать тронную речь королей. Королева зачитывает законодательную программу правительства. Она ничего не подтверждает и не оказывает никакой поддержки. А просто зачитывает то, что написало правительство», - сказала Ананьева.
Также эксперт отметила, что в деле по выходу Великобритании из Евросоюза очень много «хитросплетений» и «интриг».
«Здесь очень много интриг, которые мешают делать прогнозы. Вроде бы Бельгия и Великобритания уже вели переговоры по Brexit. Уже в конце недели состоится саммит ЕС, а при этом в Евросоюзе говорят, что еще нужно многое сделать. Тут же в субботу должен заседать парламент Великобритании. Ранее также был принят закон, что Британия не может выйти из Евросоюза без сделки. При этом премьер-министр Борис Джонсон сказал, что "скорее умрет в канаве, чем попросит новую отсрочку". Но в суд он отправил уверение, что письмо с просьбой об отсрочке он все-таки направит. Однако и это не значит, что он не предпримет какие-либо иные действия, чтобы добиться выхода Британии из ЕС 31 октября. Например, в британской прессе были слухи, что Джонсон уговаривал Венгрию наложить вето на возможность отсрочки. Поэтому в вопросе по выходу Великобритании из ЕС очень много хитросплетений. Все должно решиться в ближайшие дни: что решит парламент, Европейский Союз, состоится ли договоренность и какой она будет. Сами британские аналитики рисуют весьма ветвистое древо вариантов», - заключила Ананьева.
Ранее НСН сообщала, что принятый парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II. Предполагается, что документ не допустит жесткого Brexit, который может негативным образом отразиться на британской экономике. Благодаря одобренным мерам правительство премьер-министра страны Бориса Джонсона сможет попросить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Это произойдёт в том случае, если к 19 октября Великобритания и ЕС не достигнут соглашения об условиях будущего сотрудничества.
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