РАН: Королева никак не может повлиять на Brexit

Королева Великобритании Елизавета II 14 октября заявила, что правительство все так же намерено осуществить Brexit 31 октября. При этом она уточнила, что будет выработана новая схема партнерства Британии с Евросоюзом на основе взаимного сотрудничества и свободной торговли.

В частности в ближайшее время министры уже введут иные режимы для сельского хозяйства, рыболовной отрасли, что откроет новые возможности для Британии после выхода из ЕС, пишут РИА «Новости».

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в эфире НСН отметила, что королева не может высказываться ни в поддержку правительству, ни делать подобных заявлений отдельно от него.

«Следует верно понимать тронную речь королей. Королева зачитывает законодательную программу правительства. Она ничего не подтверждает и не оказывает никакой поддержки. А просто зачитывает то, что написало правительство», - сказала Ананьева.

Также эксперт отметила, что в деле по выходу Великобритании из Евросоюза очень много «хитросплетений» и «интриг».