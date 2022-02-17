В ЕС упрекнули Россию в концентрации войск около Украины

В Европейском союзе надеются, что в кризисе с Украиной мир в конечном итоге восторжествует, но пока говорить о каких-либо признаках деэскалации не приходится. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.

По её словам, несмотря на все заявления России об отводе войск, на деле ничего не происходит.