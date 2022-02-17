В ЕС упрекнули Россию в концентрации войск около Украины
В Европейском союзе надеются, что в кризисе с Украиной мир в конечном итоге восторжествует, но пока говорить о каких-либо признаках деэскалации не приходится. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.
По её словам, несмотря на все заявления России об отводе войск, на деле ничего не происходит.
«Мы видим, что наращивание сил продолжается. Теперь нам нужны дела, чтобы поверить в слова, которые мы слышали», - отметила Фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии добавила, что в этой ситуации ЕС надеется на лучшее, но вместе с тем готовится к худшему.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и НАТО вместе стоят на стороне Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Гейтс заявил, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии COVID-19
- МВД: В 2021 году в России увеличилось число преступлений, совершенных иностранцами
- В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
- Латвия упростила въезд в страну для россиян
- В ЕС упрекнули Россию в концентрации войск около Украины
- Российский фильм «Трэп» признали лучшей короткометражкой на Берлинале
- ВЦИОМ: большинство россиян считают, что не заражались COVID-19
- Зеленский объявил, что направляется в зону силовой операции в Донбассе
- Песков: Дата визита Путина в Турцию согласовывается
- Зеленский предложил Путину провести переговоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru