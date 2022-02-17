В ЕС упрекнули Россию в концентрации войск около Украины

В Европейском союзе надеются, что в кризисе с Украиной мир в конечном итоге восторжествует, но пока говорить о каких-либо признаках деэскалации не приходится. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ТАСС.

По её словам, несмотря на все заявления России об отводе войск, на деле ничего не происходит.

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«Мы видим, что наращивание сил продолжается. Теперь нам нужны дела, чтобы поверить в слова, которые мы слышали», - отметила Фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии добавила, что в этой ситуации ЕС надеется на лучшее, но вместе с тем готовится к худшему.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и НАТО вместе стоят на стороне Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрюссельКризисУкраинаЕвросоюз
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