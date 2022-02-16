Песков: У НАТО имеются проблемы в оценке ситуации с отводом войск России

У Североатлантического альянса имеются проблемы в системе оценки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления НАТО о том, что на границе с Украиной видят только увеличение войск России.

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«Это, наверняка, не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что прогнозы США и западных СМИ о российском вторжении не могли сбыться, так как это является глупостью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковНАТОРоссия
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