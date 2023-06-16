ЕС не одобрит мирный план Африки, если он предлагает заморозку конфликта

Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Президент ЮАР прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы

Он отметил, что ЕС приветствует все конструктивные инициативы, которые помогут заключить мир. По словам Стано, Европе нужен мир, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. «Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир»,— заявил Сано.

Для обсуждения мирного плана Африки лидер делегации африканских стран, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в пятницу, 16 июня, в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В субботу он направится в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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