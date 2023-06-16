ЕС не одобрит мирный план Африки, если он предлагает заморозку конфликта
Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он отметил, что ЕС приветствует все конструктивные инициативы, которые помогут заключить мир. По словам Стано, Европе нужен мир, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. «Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир»,— заявил Сано.
Для обсуждения мирного плана Африки лидер делегации африканских стран, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в пятницу, 16 июня, в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. В субботу он направится в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru