Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии
2 августа 202515:40
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии, сообщили в МЧС региона.
Еще шесть человек пострадали.
ЧП произошло на автодороге «Можга - Бемыж» около села Поршур. Там произошло столкновение «Нива Шевроле», где находились четыре человека, и «Лада Веста», где были один взрослый и трое детей. Погибли две женщины, которые находились в «Ниве».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Архангельской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru