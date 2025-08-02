Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

Еще шесть человек пострадали.



ЧП произошло на автодороге «Можга - Бемыж» около села Поршур. Там произошло столкновение «Нива Шевроле», где находились четыре человека, и «Лада Веста», где были один взрослый и трое детей. Погибли две женщины, которые находились в «Ниве».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Архангельской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд.

