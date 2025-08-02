Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии

Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии, сообщили в МЧС региона.

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Еще шесть человек пострадали.

ЧП произошло на автодороге «Можга - Бемыж» около села Поршур. Там произошло столкновение «Нива Шевроле», где находились четыре человека, и «Лада Веста», где были один взрослый и трое детей. Погибли две женщины, которые находились в «Ниве».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Архангельской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд.

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ФОТО: МЧС Удмуртии
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