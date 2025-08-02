Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов

Артисты 1980-90-х годов, такие как Надежда Кадышева, Алена Апина, Татьяна Буланова, Линда, «Мираж», «Браво» и «Любэ» находятся на пике популярности, следует из результатов исследования, проведенного МТС Live.

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Отмечается, что продажи билетов на их концерты выросли в два раза. Число выступлений росло на 35%, а выручка с них - на 190%.

Средняя цена билета на концерты исполнителей 80-90-х годов выросла с 3072 рублей за первые шесть месяцев 2024 года до 4394 рублей в 2025 году.

Эти цифры объясняются вернувшейся популярностью артистов прошлых лет, а также трендом на ностальгию, который наблюдается в России последние пару лет.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала НСН, как ей удалось записать 114 дуэтов с разными артистами за всю карьеру.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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