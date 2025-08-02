Отмечается, что продажи билетов на их концерты выросли в два раза. Число выступлений росло на 35%, а выручка с них - на 190%.

Средняя цена билета на концерты исполнителей 80-90-х годов выросла с 3072 рублей за первые шесть месяцев 2024 года до 4394 рублей в 2025 году.

Эти цифры объясняются вернувшейся популярностью артистов прошлых лет, а также трендом на ностальгию, который наблюдается в России последние пару лет.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала НСН, как ей удалось записать 114 дуэтов с разными артистами за всю карьеру.

