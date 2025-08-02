Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов
Артисты 1980-90-х годов, такие как Надежда Кадышева, Алена Апина, Татьяна Буланова, Линда, «Мираж», «Браво» и «Любэ» находятся на пике популярности, следует из результатов исследования, проведенного МТС Live.
Отмечается, что продажи билетов на их концерты выросли в два раза. Число выступлений росло на 35%, а выручка с них - на 190%.
Средняя цена билета на концерты исполнителей 80-90-х годов выросла с 3072 рублей за первые шесть месяцев 2024 года до 4394 рублей в 2025 году.
Эти цифры объясняются вернувшейся популярностью артистов прошлых лет, а также трендом на ностальгию, который наблюдается в России последние пару лет.
Ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала НСН, как ей удалось записать 114 дуэтов с разными артистами за всю карьеру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В течение суток на Солнце было зафиксировано 15 вспышек
- Asti, Арбенина, Zoloto: В «МТС Live» назвали самые популярные концерты 2025 года
- Россияне стали чаще ходить на концерты артистов 1980-90-х годов
- Пожар начался в промзоне в районе Запорожской АЭС из-за удара дрона ВСУ
- Трамп распорядился уволить главу Бюро трудовой статистики США
- Два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии
- Самыми популярными концертами стали шоу Anna Asti, Zoloto и «Три дня дождя»
- Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»
- В Цумадинском районе Дагестана сошел сель
- МВД обещает миллион рублей за поимку главаря киллеров Шестерина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru