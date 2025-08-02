Роман Васильев снимется в продолжении сериала «Ира»

В беседе с ТАСС актер, сыгравший роль Константина Данзаса в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», поделился, что создатели сериала «Ира» задумываются над сменой названия, так как хотят показать в названии взросление героини.

По словам Васильева, рассматриваются такие варианты названия сериала, как «Ирина» или «Ирина Леонидовна».

Ранее актриса Ника Здорик, сыгравшая главную роль в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», в беседе с НСН рассказала, что съемки одной из сцен второго сезона проекта вызывают особое волнение.

