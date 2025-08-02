Роман Васильев снимется в продолжении сериала «Ира»
Актер Роман Васильев рассказал, что появится в продолжении сериала Алима Бесчокова и Сергея Нотариуса «Ира».
В беседе с ТАСС актер, сыгравший роль Константина Данзаса в фильме Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», поделился, что создатели сериала «Ира» задумываются над сменой названия, так как хотят показать в названии взросление героини.
По словам Васильева, рассматриваются такие варианты названия сериала, как «Ирина» или «Ирина Леонидовна».
Ранее актриса Ника Здорик, сыгравшая главную роль в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», в беседе с НСН рассказала, что съемки одной из сцен второго сезона проекта вызывают особое волнение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru