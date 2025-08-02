Пожар начался в промзоне в районе Запорожской АЭС из-за удара дрона ВСУ

Возгорание произошло на территории промзоны в районе Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ, сообщили на станции.

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

В результате украинской атаки погиб мирный житель,

Возгорание удалось локализовать, станция работает в штатном режиме. Угрозы безопасности энергоблокам ЗАЭС нет, работа осуществляется в штатном режиме, добавили на станции.

Ранее один человек погиб в результате обстрела города Шебекино Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПожарЗапорожье

Горячие новости

Все новости

партнеры