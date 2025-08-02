Пожар начался в промзоне в районе Запорожской АЭС из-за удара дрона ВСУ
2 августа 202516:20
Возгорание произошло на территории промзоны в районе Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ, сообщили на станции.
В результате украинской атаки погиб мирный житель,
Возгорание удалось локализовать, станция работает в штатном режиме. Угрозы безопасности энергоблокам ЗАЭС нет, работа осуществляется в штатном режиме, добавили на станции.
Ранее один человек погиб в результате обстрела города Шебекино Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru