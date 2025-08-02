Трамп распорядился уволить главу Бюро трудовой статистики США

Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Бюро статистики труда Эрику МакЭнтарфер, сообщает The New York Times.

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Американскому лидеру не понравилось, что та предоставила данные о низких показателях американского рынка труда. Президент США назвал их «сфальсифицированными».

Эксперты уже заявили, что это увольнение «еще больше подорвет доверие к государственной статистике».

Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные рестрикции в отношении Москвы, но не уверен в их эффективности.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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