Самыми популярными концертами стали шоу Anna Asti, Zoloto и «Три дня дождя»

Самым популярным концертом стало шоу Асти «Царица». Артистка собрала солд-аут в Москве и Санкт-Петербурге, реализовав 30 и 20 тысяч билетов соответственно. На втором месте по популярности разместилась Диана Арбенина со своим концертом на «Лукойл Арене», куда пришли 24 тысячи зрителей. На третьем месте - Zoloto. На четвертом - «Три дня дождя». Замыкает пятерку лидеров ЛСП.

Кроме того, продажи билетов на выступления артистов 1980-90-х годов выросли в два раза

Ранее Анна Асти рассказывала специальному корреспонденту НСН, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, а зрители услышат артистку совершенно другой.

