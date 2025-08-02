Самыми популярными концертами стали шоу Anna Asti, Zoloto и «Три дня дождя»

Концерты Anna Asti (Анна Асти), Zoloto, ЛСП, «Три дня дождя» стали самыми популярными среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы в первом полугодии 2025 года, следует из результатов исследования, проведенного МТС Live.

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Самым популярным концертом стало шоу Асти «Царица». Артистка собрала солд-аут в Москве и Санкт-Петербурге, реализовав 30 и 20 тысяч билетов соответственно. На втором месте по популярности разместилась Диана Арбенина со своим концертом на «Лукойл Арене», куда пришли 24 тысячи зрителей. На третьем месте - Zoloto. На четвертом - «Три дня дождя». Замыкает пятерку лидеров ЛСП.

Кроме того, продажи билетов на выступления артистов 1980-90-х годов выросли в два раза

Ранее Анна Асти рассказывала специальному корреспонденту НСН, что ее дебютный стадионный концерт будет очень насыщенным, а зрители услышат артистку совершенно другой.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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