ЕС готовит новые санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу о необходимости введения против России нового пакета ограничительных мер со стороны Европейского Союза. Такое заявление он сделал, находясь с визитом в Таллине.

«Мы думаем, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Это было решено на саммите в Версале, а также на последней встрече стран ЕС», - сообщил Ле Дриан.