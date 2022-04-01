ЕС готовит новые санкции против России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу о необходимости введения против России нового пакета ограничительных мер со стороны Европейского Союза. Такое заявление он сделал, находясь с визитом в Таллине.
«Мы думаем, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Это было решено на саммите в Версале, а также на последней встрече стран ЕС», - сообщил Ле Дриан.
По его словам, конкретные меры будут определены и объявлены уже в ближайшие дни.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи, с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.
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