МИД РФ: санкции против России негативно влияют на жизни европейцев

Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николая Кобринеца.

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По его словам, ЕС поймет, что конфронтация с Москвой не в его интересах. «Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», — заявил дипломат. Он выразил сомнения, что жители Европы будут из своего кармана «оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине».

Напомним, власти Грузии объявили о присоединении страны к финансовым санкциям против РФ, которые были введены из-за военной операции на территории Украины. Ранее в феврале грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что республика не планирует вводить санкции против РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЕвропаСанкции Против РоссииМИД России
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