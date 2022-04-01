МИД РФ: санкции против России негативно влияют на жизни европейцев
Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николая Кобринеца.
По его словам, ЕС поймет, что конфронтация с Москвой не в его интересах. «Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», — заявил дипломат. Он выразил сомнения, что жители Европы будут из своего кармана «оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине».
Напомним, власти Грузии объявили о присоединении страны к финансовым санкциям против РФ, которые были введены из-за военной операции на территории Украины. Ранее в феврале грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что республика не планирует вводить санкции против РФ.
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