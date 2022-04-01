МИД РФ: санкции против России негативно влияют на жизни европейцев

По его словам, ЕС поймет, что конфронтация с Москвой не в его интересах. «Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев», — заявил дипломат. Он выразил сомнения, что жители Европы будут из своего кармана «оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине».

Напомним, власти Грузии объявили о присоединении страны к финансовым санкциям против РФ, которые были введены из-за военной операции на территории Украины. Ранее в феврале грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что республика не планирует вводить санкции против РФ.

