Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским

Турция рассчитывает, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу, а также готова организовать встречу между лидерами двух стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», передает ТАСС.

По его словам, с самого начала кризиса Турция прикладывает все усилия, чтобы соблюдать права обеих сторон – России и Украины.

Эрдоган выразил надежду на переход переговоров в следующую фазу – контакт на уровне лидеров стран.

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Накануне президент Турции провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана

В частности, стороны обсудили этап, на котором находятся российско-украинские переговоры. Эрдоган также отметил в разговоре, что страны НАТО поддерживают территориальную целостность Украины.


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ФОТО: РИА Новости
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