Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
Турция рассчитывает, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу, а также готова организовать встречу между лидерами двух стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», передает ТАСС.
По его словам, с самого начала кризиса Турция прикладывает все усилия, чтобы соблюдать права обеих сторон – России и Украины.
Эрдоган выразил надежду на переход переговоров в следующую фазу – контакт на уровне лидеров стран.
Накануне президент Турции провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана
В частности, стороны обсудили этап, на котором находятся российско-украинские переговоры. Эрдоган также отметил в разговоре, что страны НАТО поддерживают территориальную целостность Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Эксперты заявили о возможном сокращении 2 млн рабочих мест в России
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru