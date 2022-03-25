Эрдоган переговорил с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на Украине. Об этом сообщили в канцелярии Эрдогана, передает ТАСС.

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В частности, стороны обсудили этап, на котором находятся Российско-украинские переговоры. Эрдоган также отметил в разговоре, что страны НАТО поддерживают территориальную целостность Украины. Это, по его словам, было подчеркнуто на прошедшем саммите альянса.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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