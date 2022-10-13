Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине

Целью Турции является скорейшее достижение перемирия на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Эрдоган и Путин обсудят участие Турции в переговорах с Украиной

«Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Он также подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТурцияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры