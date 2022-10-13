Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине

«Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Он также подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

