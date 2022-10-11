«Усиливает позиции»: Эрдоган перед выборами решил использовать Украину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться в Астане на саммите СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что лидеры двух стран могут обсудить инициативу Турции по посредничеству в переговорах по ситуации на Украине. Чупрыгин считает, что роль миротворца может взять на себя любой глава государства, если у сторон будет воля садиться и договариваться.

«Эрдоган, конечно, фигура международного уровня, успешный политик, но посредничество между Россией и Украиной, Россией и Западом, зависит не от него. Нужна готовность сторон к переговорам, если она есть, то Эрдоган, да и любой другой, может выступить посредником. Если ситуация не созрела, то Эрдоган не сможет быть посредником, потому нет воли сторон. Активность Эрдогана связана не столько с переговорным процессом, а сколько с приближающимися выборами в парламент Турции. У него ситуация не сильно бриллиантовая, есть проблемы. Он пытается усилить свои позиции, в том числе через активную деятельность миротворца в кавычках. Для него это больше внутренний вопрос, чем внешний», - сказал Чупрыгин.