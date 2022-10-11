«Усиливает позиции»: Эрдоган перед выборами решил использовать Украину
Посредником в переговорах России и Украины может выступить любой, если стороны готовы к ним, а Эрдоган работает на внутренний электорат, сказал НСН востоковед Андрей Чупрыгин.
Старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил НСН, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться в Астане на саммите СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии). Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что лидеры двух стран могут обсудить инициативу Турции по посредничеству в переговорах по ситуации на Украине. Чупрыгин считает, что роль миротворца может взять на себя любой глава государства, если у сторон будет воля садиться и договариваться.
«Эрдоган, конечно, фигура международного уровня, успешный политик, но посредничество между Россией и Украиной, Россией и Западом, зависит не от него. Нужна готовность сторон к переговорам, если она есть, то Эрдоган, да и любой другой, может выступить посредником. Если ситуация не созрела, то Эрдоган не сможет быть посредником, потому нет воли сторон. Активность Эрдогана связана не столько с переговорным процессом, а сколько с приближающимися выборами в парламент Турции. У него ситуация не сильно бриллиантовая, есть проблемы. Он пытается усилить свои позиции, в том числе через активную деятельность миротворца в кавычках. Для него это больше внутренний вопрос, чем внешний», - сказал Чупрыгин.
Собеседник НСН предположил, что кроме Сирии, проблем с финансовыми расчетами россиян в Турции, Путин и Эрдоган обсудят энергетическую безопасность республики.
«Речь идет о поставках углеводородов. Традиционно этот вопрос занимает основное место в размышлениях Эрдогана о ситуации внутри страны. Там инфляция, Турция приближается к предкризисному состоянию. Сдерживание ситуации во многом будет зависеть от отношений с Россией», - резюмировал Чупрыгин.
Ранее стало известно, что россияне не отказываются от туров в Турцию из-за проблем с картами «Мир», сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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