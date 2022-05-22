В МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что на достижение договоренностей о вступлении в НАТО с Турцией уйдет несколько недель, передает РИА Новости.

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«Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», — заявил Пекка Хаависто.

Финский министр подчеркнул, что «настроен оптимистично» по поводу возможности урегулировать разногласия с Турцией в связи с планами вступления Финляндии в НАТО. Хельсинки предоставит Анкаре гарантии тщательного отслеживания связей с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудил возможное вхождение Финляндии в НАТО с главой страны Саули Ниинистё. Об этом сообщает телеканал NTV. Эрдоган сделал заявление о недопустимости поддержки террористических организаций, представляющих угрозу Турции, со стороны Хельсинки.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТОТурцияФинляндия
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