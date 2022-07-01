Глава МИД Турции провёл разговор с украинским коллегой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ТАСС.

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Детали беседы не приводятся. Диалог сторон состоялся по окончанию саммита НАТО в Мадриде.

Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что последствия ситуации вокруг Украины будут ощутимы еще минимум десять лет.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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