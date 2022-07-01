Глава МИД Турции провёл разговор с украинским коллегой
1 июля 202200:57
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ТАСС.
Детали беседы не приводятся. Диалог сторон состоялся по окончанию саммита НАТО в Мадриде.
Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что последствия ситуации вокруг Украины будут ощутимы еще минимум десять лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Президент подписал указ о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
- Пушилин пообещал ускорить спецоперацию после взятия Лисичанска
- Кабмин предложил обеспечивать армию при проведении операций за рубежом
- Шотландия и Уэльс недовольны необходимостью финансировать Украину
- В России временно запретили экспорт кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
- СМИ: Роскомнадзор хочет ограничить работу еще семи VPN-сервисов
- Столтенберг: цена поддержки Украины гораздо ниже цены отсутствия поддержки
- Путин анонсировал новое выступление по развитию ситуации в мире
- Акционеры «Роснефти» утвердили новый совет директоров
- Песков заявил, что РФ примет участие в G20 в любом формате
30 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru