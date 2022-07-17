Эрдоган собирается встретиться с Путиным в Иране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что в рамках запланированного на 18-19 июля визита в Иран сможет провести двухсторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — заявили в канцелярии турецкого лидера.
Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трёхстороннем саммите с главами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин также проведет двусторонние встречи.
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