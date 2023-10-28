Эрдоган прибыл на митинг по Палестине в Стамбуле на вертолете

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете на митинг по Палестине в Стамбуле, пишет РИА Новости.

В Малайзии 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

Ожидается, что турецкий лидер сделает ряд заявлений по ситуации на Ближнем Востоке.

В знак солидарности с Газой, Эрдоган вышел на сцену в шарфе в цветах палестинского флага.

Ранее сообщалось, что Анкара направила приглашения на митинг лидерам Египта, Ливии, Саудовской Аравии, и Иордании, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МитингПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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