В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе

Издание ссылается на источники в трех европейских спецслужбах. Собеседники газеты заявили, что Россия якобы готовит «жестокие диверсионные акты» и берет курс на постоянный конфликт с ЕС.

В материале говорится, что РФ готовит тайные взрывы и поджоги на европейских инфраструктурных объектах. По словам главы внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга, риск диверсий последнее время значительно возрос.

Ранее в Берлине произошел пожар на предприятии концерна Diehl Group, на котором производят системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает «Радиоточка НСН».

