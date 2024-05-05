В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе

Москва занимается подготовкой диверсий на территории Европы, утверждает газета Financial Times.

В Берлине загорелся палаточный лагерь для украинских беженцев

Издание ссылается на источники в трех европейских спецслужбах. Собеседники газеты заявили, что Россия якобы готовит «жестокие диверсионные акты» и берет курс на постоянный конфликт с ЕС.

В материале говорится, что РФ готовит тайные взрывы и поджоги на европейских инфраструктурных объектах. По словам главы внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга, риск диверсий последнее время значительно возрос.

Ранее в Берлине произошел пожар на предприятии концерна Diehl Group, на котором производят системы противовоздушной обороны IRIS-T, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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