Нетаньяху объявил о готовности Израиля к перемирию с ХАМАС

Условием для прекращения огня политик назвал освобождение удерживаемых в Газе заложников. При этом он обвинил ХАМАС в препятствовании заключения перемирия и назвал требования палестинского движения неприемлемыми, пишет ТАСС.

По словам премьера, Израиль не откажется от цели уничтожить ХАМАС. Нетаньяну назвал недопустимой ситуацию, при которой палестинское движение вновь возьмет контроль над Газой.

По информации издания Al Hadath, ХАМАС готово освободить 33 израильских заложника в обмен на прекращение огня в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

