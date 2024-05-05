Путин: Священнослужители всегда оставались с народом
Президент Владимир Путин заявил, что священнослужители всегда оставались с народом - как и сейчас, в условиях вызовов. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Он также поздравил всех верующих с Пасхой.
Президент напомнил о «созидательной и плодотворной работе РПЦ и других христианских конфессий», которые, по его словам, помогают сохранять культурное, историческое и духовное наследие России. Он также обратил внимание на то, что в РФ в последнее время происходит укрепление института семьи и воспитания у молодежи таких нравственных ориентиров, как милосердие и сострадание.
Ранее Владимир Путин направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, выразив ему признательность за подвижническое служение и усилия в укреплении Отечества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru