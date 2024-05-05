В Иерусалиме в храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христового Воскресения

Враждебная политика Прибалтики может вызвать ответ в виде ассиметричных действий

Товарный поезд сошел с рельсов в Ростовской области

В апреле этого года продажи новых легковых автомобилей в РФ в годовом выражении выросли на 80%

Около 18% от майской нормы осадков выпало в Москве и области минувшей ночью