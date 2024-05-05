В Иерусалиме в храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

В иерусалимском храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, который входил в охрану генконсула. Об этом сообщает портал Neostrategy.

По информации источника, мужчина был задержан на глазах у сотен паломников, в том числе перед греческой делегацией во главе с замминистра иностранных дел Джорджа Коцираса. При этом никто из них не стал противиться действиям израильских полицейских, а греческие власти сначала даже не отреагировали на это.

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Отмечается, что греческого полицейского все же отпустили после задержания, однако причины этого инцидента пока не раскрыты. По данным турецкого агентства Anadolu, он был арестован из-за ссор.

В МИД Греции рассказали, что сейчас обстоятельства случившегося выясняются.


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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
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