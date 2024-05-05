В Иерусалиме в храме Гроба Господня задержали греческого полицейского
В иерусалимском храме Гроба Господня задержали греческого полицейского, который входил в охрану генконсула. Об этом сообщает портал Neostrategy.
По информации источника, мужчина был задержан на глазах у сотен паломников, в том числе перед греческой делегацией во главе с замминистра иностранных дел Джорджа Коцираса. При этом никто из них не стал противиться действиям израильских полицейских, а греческие власти сначала даже не отреагировали на это.
Отмечается, что греческого полицейского все же отпустили после задержания, однако причины этого инцидента пока не раскрыты. По данным турецкого агентства Anadolu, он был арестован из-за ссор.
В МИД Греции рассказали, что сейчас обстоятельства случившегося выясняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru