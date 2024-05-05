Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах
Рестайлинг российского автомобиля Aurus пройдет в 2026 и 2030 годах, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы. Ну а следующий этап - это 2030 год», - сказал глава Минпромторга.
По его словам, предстоящие изменения не привязаны к конкретным датам. Рестайлинг будет проводиться по ранее утвержденному плану, подчеркнул министр.
В начале апреля Минпромторг добавил 49 моделей в перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. В список попали Aurus, а также китайские HiPhi, Hongqi и Voyah, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru